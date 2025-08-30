В сети появилось видео момента убийства Парубия

Скриншот с видео

Об этом информирует RegioNews.

По предварительной информации, убийца подошел к Парубию сзади и выстрелил несколько раз. Очевидцы сообщают, что стрелок произвел восемь выстрелов и после этого спрятал оружие в рюкзаке и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.

После совершения преступления правоохранители сразу прибыли на место, окружили территорию красной лентой и начали следственные действия.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, Андрей Парубий получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда медиков. Полиция сразу же начала поиски преступника, привлекая все возможные ресурсы для расследования.

Сейчас правоохранители продолжают работать над установлением личности преступника и мотивов совершения этого жестокого убийства.

Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

