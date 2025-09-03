Сын подозреваемого по делу Парубия исчез на войне – мать рассказала подробности

Фото: Суспильне Одесса

Сын подозреваемого в убийстве Андрея Парубия – Михаил-Виктор Сцельников, с позывным Лемберґ – добровольно ушел на фронт после полномасштабного вторжения России. С мая 2023 года он считается пропавшим без вести в районе Бахмута

Об этом сообщила бывшая супруга подозреваемого, журналистка и фотохудожница Елена Черненькая в комментарии "Эспрессо", передает RegioNews.

По ее словам, ни она, ни сын не поддерживали связь с отцом более 27 лет.

"Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", – отметила Черненькая.

Михаил-Виктор служил в разведке 3-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады. Его гибель подтвердила пресс-офицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова, однако из-за невозможности эвакуации тела, военнослужащий официально считается пропавшим без вести.

В сообщении на Facebook от 3 сентября Черненька уточнила, что воспитывала сына сама, а его отец "иногда появлялся – на 1 сентября или какое-нибудь значительное событие". Она также рассказала, что после того, как сын ушел на войну, между ним и отцом возник конфликт – "потому что один был патриот, а другой – нет".

"После гибели сына мне пришлось общаться с его отцом – документы, следователи, ДНК… Ни дружбы, ни вражды не было. Наше нечастое общение было только по поводу исчезновения сына", – написала она.

В 2023 году Елена Черненькая презентовала книгу "Лемберг: маму, ну не плачь" – сборник историй и обращений к пропавшему на войне сыну.

Как известно, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

