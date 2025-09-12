Фото: из открытых источников

В ходе обыска номера убитого депутата Андрея Парубия в столичной гостинице "Киев" правоохранители обнаружили несколько единиц оружия. Среди них – автомат, пистолеты и большое количество патронов

Об этом сообщает "Главком", информирует RegioNews .

Ранее в одном из интервью Андрей Парубий рассказывал, что арендовал номер в гостинице "Киев" ещё с 2007 года, когда впервые стал депутатом. 22-этажное здание возле Верховной Рады принадлежит госпредприятию "Гостиничный комплекс "Киев" и служит жильём для парламентариев, у которых нет собственной квартиры в столице.

Какой именно номер снимал экс-спикер в последние годы, достоверно неизвестно. В то же время известно, что по делу о его убийстве правоохранители проводили обыск в апартаментах №1706. Это произошло поздно вечером 30 августа – в день гибели Парубия.

В комментарии "Главкому" его товарищ и бывший нардеп Владимир Вязивский отметил, что номер был двухкомнатным, с окнами на улицу Грушевского и Киево-Печерскую лавру, вероятно, располагался на 17 этаже.

Помимо личных вещей – мобильных телефонов и записей – в номере Андрея Парубия следователи обнаружили целый арсенал: автомат Калашникова, два пистолета Стечкина с патронами, десять корпусов гранаты Ф-1, корпус РГД-5, 11 запалов УЗРГМ, дымовую гранату РДГ-2-Б, 730 патронов калибра 7,62 мм и упакованный ящик с 700 патронами того же калибра. 9 сентября львовский суд наложил арест на это оружие и боеприпасы.

Один из соратников Андрея Парубия в комментарии "Главкому" отметил, что даже если оружие нашли именно в его гостиничном номере, это не является чем-то сенсационным. В начале полномасштабного вторжения и народные депутаты, и гражданские, которые стали на защиту Украины, имели возможность официально получить оружие и боеприпасы от правоохранителей под подпись с обязательным возвратом. Вероятно, Парубий также воспользовался этой возможностью.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия.Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена".Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

Читайте также: