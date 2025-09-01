14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
18:51  31 августа
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
18:07  31 августа
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 01:10

На Хмельнитчине задержали вероятного убийцу Парубия, – Клименко

01 сентября 2025, 01:10
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Клименко.

Министр отметил, что предполагаемого стрелка около полуночи задержали в Хмельницкой области.

"Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей позже будет от полиции", – рассказал Клименко.

Напомним, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего, но СМИ, а впоследствии президент Владимир Зеленский и глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Убийство Андрея Парубия шокировало политиков как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.

Во Львове 1 сентября начнется прощание с Андреем Парубием. Похороны пройдут 2 сентября.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство задержание Хмельницкая область Андрей Парубий Клименко Игорь убийство Парубия
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киевской области произошла стрельба: один погибший, еще один в больнице
01 сентября 2025, 01:58
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, – Зеленский
01 сентября 2025, 01:29
"Грязные волосы? Это стиль!" - KOLA ответила на критику своего сценического образа
31 августа 2025, 19:30
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
31 августа 2025, 18:51
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
31 августа 2025, 18:07
Враг продвинулся в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState
31 августа 2025, 17:43
Стало известно, когда и где состоится прощание с Андреем Парубием во Львове
31 августа 2025, 17:19
Российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, - Берлинская
31 августа 2025, 16:48
Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО
31 августа 2025, 16:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »