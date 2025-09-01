Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Клименко.

Министр отметил, что предполагаемого стрелка около полуночи задержали в Хмельницкой области.

"Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей позже будет от полиции", – рассказал Клименко.

Напомним, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего, но СМИ, а впоследствии президент Владимир Зеленский и глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Убийство Андрея Парубия шокировало политиков как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.

Во Львове 1 сентября начнется прощание с Андреем Парубием. Похороны пройдут 2 сентября.