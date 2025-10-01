Директор ЦПК Дарья Каленюк: власть лепит из моего мужа уклониста

Фото: Deutsche Welle

Соучредительница и исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк сообщила, что у ее мужа в приложении "Резерв+" внезапно изменился статус на "в розыске", хотя он имеет законное право на отсрочку от мобилизации и оформил все необходимые документы

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

"Мой младший сын, которому 9 лет, имеет инвалидность. Это дает законное право моему мужу Оресту на отсрочку от мобилизации. Однако прямо сейчас власть лепит из него уклоняющегося. Это – их месть за мою публичную критику и разоблачение от ЦБ", – отметила Каленюк.

По словам активистки, мужчина выполнил все законные требования и подал документы на отсрочку из-за ребенка с инвалидностью, но ответа не получил. Три дня назад его статус в "Резерв+" неожиданно изменился на "в розыске".

Каленюк отметила, что это, вероятно, продолжение давления на Центр противодействия коррупции и лично на нее с целью заставить замолчать. Она также сообщила о слежке за мужчиной и ожидает возможных провокаций.

"Наша семья, как и команда ЦПК, сознательно готова ко всем атакам власти. Это цена, которую мы уже больше десятилетия платим, чтобы называть вещи своими именами: разоблачать топ-коррупцию, критиковать топ-главников государства, строить и защищать антикоррупционные институции, продвигать тяжелые изменения в секторе безопасности и обороны", – подчеркивает.

Справка: Дарья Каленюк – соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции, общественный деятель и антикоррупционная активистка. Она известна своей публичной критикой чиновников, расследованиями топ-коррупции в Украине и продвижением антикоррупционных реформ в государственных институциях.

Напомним, ранее главе ГПК объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства. Впоследствии суд продлил срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.