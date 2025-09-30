11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
30 сентября 2025, 12:38

Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко

30 сентября 2025, 12:38
Фото: из открытых источников
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Речь идет о конфискации шести объектов недвижимости, в том числе две квартиры в Киеве, а также корпоративных прав и средств на банковских счетах.

Как известно, в феврале 2014 года после Революции Достоинства Захарченко сбежал в Россию. Там он начал активно распространять российские нарративы, публично оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, в марте 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Захарченко и еще девяти предателей Украины.

В ноябре 2024 года глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека, среди них и Виталий Захарченко.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
