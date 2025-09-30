Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко

Фото: из открытых источников

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Речь идет о конфискации шести объектов недвижимости, в том числе две квартиры в Киеве, а также корпоративных прав и средств на банковских счетах.

Как известно, в феврале 2014 года после Революции Достоинства Захарченко сбежал в Россию. Там он начал активно распространять российские нарративы, публично оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, в марте 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Захарченко и еще девяти предателей Украины.

В ноябре 2024 года глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека, среди них и Виталий Захарченко.