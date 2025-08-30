12:15  30 августа
В Киеве мужчина жестоко ранил женщину из-за замечания – получил 6 лет тюрьмы
10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
UA | RU
UA | RU
30 августа 2025, 12:58

Во Львове убит эксголова ВР Андрей Парубий: подробности трагедии

30 августа 2025, 12:58
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове в результате стрельбы погиб известный общественный и политический деятель, бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий

Об этом сообщила Национальная полиция и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает RegioNews.

По информации Нацполиции, сегодня, 30 августа, около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Подтверждено, что потерпевший скончался до приезда медиков.

Максим Козицкий на своем Telegram-канале подтвердил , что погибший – Андрей Парубий. Он отметил, что "задействованы все профильные службы", работающие над выяснением обстоятельств происшествия.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", – отметил президент

Прокуратура и следственные службы занимаются расследованием трагедии.

Справка: Андрей Парубий (род. 31 января 1971, Львов) – украинский политик, общественный деятель, бывший председатель Верховной Рады Украины (2016-2019).

Активно принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства, был одним из лидеров Народного Руха Украины.

Парубий – важная фигура в политической жизни Украины, известная своей поддержкой европейских ценностей и национальной безопасности.

Напомним, 19 июля 2024 года была убита языковед и общественный деятель Ирина Фарион. Трагедия произошла возле ее дома на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба Львов убийство полиция трагедия Андрей Парубий экс-нардеп
В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств
27 августа 2025, 15:19
Работнице Святошинского суда Киева грозит до 5 лет тюрьмы за демонстрацию нацистской символики
27 августа 2025, 12:55
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Спецоперация "Сирена" во Львове: полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия
30 августа 2025, 14:16
В сети появилось видео момента убийства Парубия
30 августа 2025, 14:01
Кто такой Андрей Парубий и какую роль он сыграл в истории Украины
30 августа 2025, 13:45
Во Львовской области разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя ВР
30 августа 2025, 13:13
В Киеве мужчина жестоко ранил женщину из-за замечания – получил 6 лет тюрьмы
30 августа 2025, 12:15
Массированная атака по Запорожью: уже 28 пострадавших
30 августа 2025, 11:51
Переговоры в Китае: что нужно понимать
30 августа 2025, 11:36
Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ
30 августа 2025, 11:12
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
30 августа 2025, 10:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »