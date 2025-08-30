Во Львове убит эксголова ВР Андрей Парубий: подробности трагедии

Фото: из открытых источников

Во Львове в результате стрельбы погиб известный общественный и политический деятель, бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий

Об этом сообщила Национальная полиция и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает RegioNews.

По информации Нацполиции, сегодня, 30 августа, около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Подтверждено, что потерпевший скончался до приезда медиков.

Максим Козицкий на своем Telegram-канале подтвердил , что погибший – Андрей Парубий. Он отметил, что "задействованы все профильные службы", работающие над выяснением обстоятельств происшествия.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", – отметил президент

Прокуратура и следственные службы занимаются расследованием трагедии.

Справка: Андрей Парубий (род. 31 января 1971, Львов) – украинский политик, общественный деятель, бывший председатель Верховной Рады Украины (2016-2019).

Активно принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства, был одним из лидеров Народного Руха Украины.

Парубий – важная фигура в политической жизни Украины, известная своей поддержкой европейских ценностей и национальной безопасности.

Напомним, 19 июля 2024 года была убита языковед и общественный деятель Ирина Фарион. Трагедия произошла возле ее дома на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.