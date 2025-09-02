Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия

Фото: ZAHID.NET

Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры и избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

52-летнего львовянина Михаила Сцельникова взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без права внесения залога. Адвокат подозреваемого не возражал, и следователь судья Виталий Стрельбицкий удовлетворил ходатайство.

Перед началом судебного заседания Сцельников во время короткого разговора с журналистами признал свою вину. Позже его адвокат Виктор Пономаренко подтвердил это в комментарии: "Он об этом сказал. Это в зале прозвучало".

Как известно, на момент принятия решения о мере пресечения во Львове продолжались похоронные мероприятия – город прощался с Андреем Парубием. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Читайте также: