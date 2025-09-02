13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 14:33

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия

02 сентября 2025, 14:33
Читайте також українською мовою
Фото: ZAHID.NET
Читайте також
українською мовою

Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры и избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

52-летнего львовянина Михаила Сцельникова взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без права внесения залога. Адвокат подозреваемого не возражал, и следователь судья Виталий Стрельбицкий удовлетворил ходатайство.

Перед началом судебного заседания Сцельников во время короткого разговора с журналистами признал свою вину. Позже его адвокат Виктор Пономаренко подтвердил это в комментарии: "Он об этом сказал. Это в зале прозвучало".

Как известно, на момент принятия решения о мере пресечения во Львове продолжались похоронные мероприятия – город прощался с Андреем Парубием. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд арест Львов Андрей Парубий мера пресечения убийство Парубия
Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
Следствие проверяет информацию о возможных сообщниках по делу Парубия
01 сентября 2025, 13:59
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилу военного
02 сентября 2025, 14:55
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
02 сентября 2025, 14:15
В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11
Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
02 сентября 2025, 14:06
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34
Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26
Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать
02 сентября 2025, 13:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »