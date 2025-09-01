Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность

К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность

иллюстративное фото: из открытых источников

30 августа 2025 навсегда войдет в историю Украины. Во Львове был убит народный депутат Украины, председатель Верховной Рады VIII созыва (с 2016 по 2019 годы) Андрей Парубий. Впервые в истории на одного из руководителей государства, пусть и бывшего, было совершено успешное покушение. Почему так произошло, кто стоит за этим убийством и почему именно Парубий? Давайте разберемся.

Параллели с Бандерой и Ребетом

В нынешних условиях любое событие такого толка всегда вызывает подозрение на российский след. Возможно, не все они связаны с российскими спецслужбами, но подозрения такие возникают практически на автомате. Возникают потому, что подобные убийства – они всегда на руку России.

И то, что Парубий на момент убийства был обычным народным депутатом, отнюдь не самой влиятельной фигурой во фракции "Европейской Солидарности", куда он входил в нынешней Верховной Раде - это не имеет никакого значения. Ирина Фарион, убитая в том же городе в прошлом году, вообще формально не была представлена в политической жизни – ни мандата, ни должности.

Да и если вспомнить убийства Степана Бандеры и Льва Ребета в Мюнхене во второй половине 50-х – они тоже не несли никакого практического смысла Кремлю. Оба деятеля ОУН давно отошли от дел, деятельность организации на территории УССР фактически прекратилась, заканчивалась и борьба отдельных групп скрывавшихся на Галичине повстанцев.

Но это были люди-символы, люди, чьи фамилии многое значили – и для украинцев, и для кремлевского режима. Можно даже сказать (и это не будет натяжкой, разве совсем чуть-чуть), что термин "бандеровцы" создали в том понимании, которое мы знаем сейчас, именно советские спецслужбы. А перед тем точно так же были созданы "мазепинцы" и "петлюровцы". Лубянка сама выбрала себе врага (вы слышались когда-то о "мельниковцах", кого-то из украинцев так называла российская пропаганда?) – и сама его убила.

Что-то похожее мы видим и в случае с теми же Парубием и Фарион. Потому что господин Андрей для россиян, для тамошнего режима – это, прежде всего, комендант палаточного городка Евромайдана и языковой закон. То есть те вещи, которые ударили по российским амбициям больнее всего. Вспомните, что Революцию Достоинства россияне называли "государственным переворотом", а одним из требований Кремля в нынешней войне с Украиной было и до сих пор остается официальный статус русского языка. В обоих этих случаях мы видим, в частности, и фигуру Парубия. А Россия, очевидно, видела прежде всего именно его.

Фактор дестабилизации

Ирина Фарион была определенным символом для части украинского общества. Не таким, как Парубий, конечно – но эту разницу замечаем мы с вами. Для россиян же разница между этими двумя политиками – минимальная. Они оба воплощали образ борца с Россией – по крайней мере, в российских же мозгах. Именно потому, что бы вам ни рассказывали патентованные политологи с грязным бело-синим бюджетным бекграундом – оба эти убийства являются звеньями одного процесса.

А еще потому, что и Фарион, и Парубий обладали авторитетом и влиянием на ту часть украинского общества, которую еще с 2004 года принято называть "оранжевой". То есть, на активно-общественную проукраинскую часть. На тех людей, которые в случае необходимости могли встать и выйти на защиту государства – хоть на Майдан, хоть на войну. И, как мы видели в прошлом году и сейчас, именно эта часть нашего сообщества активно и эмоционально реагирует на убийство одного из своих. Это тоже – одна из целей ФСБ, которая, скорее всего, стоит за обоими успешными покушениями.

Ибо цель России – хоть в случае с завербованными через Telegram террористами-подростками в ТЦК, хоть в случае с убийствами известных политических деятелей – одна и та же. Дестабилизация в украинском обществе, хаос, паника и все ответные последствия. Методика и задачи здесь не меняются с давних, раннесоветских времен. Да и, спрашивается, чего меняться, если у власти остаются те же структуры, более того, теперь они не у власти, а сами есть власть.

Общество за спиной политика

Именно поэтому убили Парубия, а не одного из других депутатских фракций или групп. Здесь можно вспомнить, что в 2015 году, например, был застрелен пророссийский персонаж Олесь Бузина. Да, тогда России было выгодно оказывать давление именно на этот фактор – фактор дискриминации русскоязычных, пророссийских деятелей, а сейчас ситуация изменилась. Но дело не только в этом.

Для того, чтобы одним, пусть и громким убийством, дестабилизировать ситуацию в Украине, нужно, чтобы на это убийство отреагировала как можно большая часть общества. А это возможно тогда, когда за политиками стоят не чьи-то деньги или популярность лидера, а настоящие поклонники. Активное сообщество. Когда за политиками стоят реальные люди.

За Парубием они есть. И за Фарион тоже были. Может быть, меньше, чем за Парубием – но точно были. И именно давление на это общество – одна из причин убийства бывшего председателя Верховной Рады. А не только его участие в "антироссийской", то есть проукраинской, патриотической деятельности. Убийством Андрея Парубия есть кого испугать.

Остановится ли Россия на этом убийстве? Конечно, нет. Дестабилизация Украины – продолжаться война или нет – останется главной задачей ФСБ на нашем направлении. Пока Кремль не смирится с существованием независимого от него европейского государства Украина, все известные проукраинские деятели в нашем государстве будут находиться под угрозой. И это должен ясно понимать государственный аппарат, обеспечив им соответствующую охрану. Иначе мы будем снова и снова переживать такой шок как 30 августа 2025 года. Когда от пуль киллер погиб один из лучших, если не лучший руководитель украинского парламента. Настоящего парламента, а не показушной декорации.