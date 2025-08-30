Спецоперация "Сирена" во Львове: полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия
Во Львове из-за убийства экспредседателя Верховной Рады, народного депутата Андрея Парубия продолжается спецоперация "Сирена"
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
В то же время, источники РБК-Украина отмечают, что полиция вышла на след убийцы.
На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.
Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается.
Как известно, в сети появилось видео момента убийства Парубия. Очевидцы сообщают, что стрелок произвел восемь выстрелов и после этого спрятал оружие в рюкзаке и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.
Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
