13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 13:34

Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия

02 сентября 2025, 13:34
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия впервые высказался, объясняя мотивы, побудившие его к совершению этого преступления

Об этом он заявил перед началом судебного заседания в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

"Это моя личная месть украинским властям. Да, я признаю. Я его убил", – подчеркнул он.

На вопрос о том, почему Парубий стал жертвой, он отметил, что этот политик просто оказался рядом. По его словам, если бы он жил не во Львове, то, вероятно, жертвой могло бы стать кто-то другой.

"Если бы я жил в Виннице, это был бы Петя", – добавил он.

Подозреваемый также отметил, что он хочет, чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог уехать и найти тело своего сына.

В то же время, информация в СМИ о том, что спецслужбы РФ шантажировали его исчезновением сына на войне, не соответствует действительности.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Председатель Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным – нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

Также сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о возможных подельниках по делу Парубия. Пока подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.

Читайте также: Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Парубий подозреваемый убийство Парубия мотив признание
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
Признание и связь с РФ: что известно о подозреваемом в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 18:54
Появились эксклюзивные детали убийства экс-главы ВР Андрея Парубия, – СМИ Львовщины
01 сентября 2025, 14:30
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилу военного
02 сентября 2025, 14:55
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
02 сентября 2025, 14:15
В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11
Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
02 сентября 2025, 14:06
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26
Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать
02 сентября 2025, 13:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »