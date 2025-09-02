Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия

Скриншот с видео

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия впервые высказался, объясняя мотивы, побудившие его к совершению этого преступления

Об этом он заявил перед началом судебного заседания в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

"Это моя личная месть украинским властям. Да, я признаю. Я его убил", – подчеркнул он.

На вопрос о том, почему Парубий стал жертвой, он отметил, что этот политик просто оказался рядом. По его словам, если бы он жил не во Львове, то, вероятно, жертвой могло бы стать кто-то другой.

"Если бы я жил в Виннице, это был бы Петя", – добавил он.

Подозреваемый также отметил, что он хочет, чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог уехать и найти тело своего сына.

В то же время, информация в СМИ о том, что спецслужбы РФ шантажировали его исчезновением сына на войне, не соответствует действительности.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Председатель Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным – нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

Также сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о возможных подельниках по делу Парубия. Пока подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.

