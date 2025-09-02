Фото: Википедия

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Во Львовской области по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия изменили ранее сообщенное подозрение. Решение было принято по согласованию руководителя областной прокуратуры после изучения собранных доказательств.

Правовая квалификация уголовного правонарушения уточнена в соответствии с

ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием)

ст. 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Прокуратура Львовской области передала дальнейшее проведение досудебного расследования Следственному отделу УСБУ во Львовской области в соответствии с очередньостью. Сегодня подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под арестом на 60 суток без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил в него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Напомним, подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия впервые объяснил мотивы своего преступления. Он заявил, что убийца выбрал политика случайно, а настоящей целью его действий была месть украинским властям, а также чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог уехать и найти тело своего сына.