16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 17:46

Действия подозреваемого в убийстве экс-депутата Парубия переквалифицированы по новой статье

02 сентября 2025, 17:46
Читайте також українською мовою
Фото: Википедия
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Львовской области изменила правовую квалификацию преступления и передала расследование Следственному отделу УСБУ

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Во Львовской области по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия изменили ранее сообщенное подозрение. Решение было принято по согласованию руководителя областной прокуратуры после изучения собранных доказательств.

Правовая квалификация уголовного правонарушения уточнена в соответствии с

  • ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием)
  • ст. 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Прокуратура Львовской области передала дальнейшее проведение досудебного расследования Следственному отделу УСБУ во Львовской области в соответствии с очередньостью. Сегодня подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под арестом на 60 суток без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил в него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Напомним, подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия впервые объяснил мотивы своего преступления. Он заявил, что убийца выбрал политика случайно, а настоящей целью его действий была месть украинским властям, а также чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог уехать и найти тело своего сына.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Львов убийство Андрей Парубий мера пресечения подозреваемый убийство Парубия мотив признание
В Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера
02 сентября 2025, 15:07
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
02 сентября 2025, 17:59
В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона
02 сентября 2025, 17:55
Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области
02 сентября 2025, 17:32
Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW
02 сентября 2025, 17:25
В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
02 сентября 2025, 17:23
В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"
02 сентября 2025, 16:59
В Украину вернули женщину с детьми, которых оккупанты вывезли в РФ и забрали документы
02 сентября 2025, 16:56
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »