13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 14:29

Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно

01 жовтня 2025, 14:29
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський в День захисників і захисниць присвоїв звання Герой України колишньому спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, колишньому в'язню Кремля Геннадію Афанасьєву, закатованому бойовиками "ДНР" громадському активісту Степану Чубенку та вбитому окупантами на Харківщині письменнику Володимиру Вакуленку – усім посмертно

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

"Це були особливі люди, захисники ідеї України та нашої незалежності, з різних регіонів – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Для багатьох вони стали уособленням України, яка проявила характер і вистояла проти Росії", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що за час повномасштабної війни найвище звання Героя України отримали 722 воїни, з них 445 – посмертно.

Він також зазначив, що шанування Героїв – важлива традиція вдячності за захист держави.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Під час обшуку номера вбитого Андрія Парубія в столичному готелі "Київ" правоохоронці виявили кілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та велику кількість набоїв.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна звання Андрій Парубій Зеленський Володимир Герой України вбивство Парубія захисник
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
Директорка ЦПК Дар'я Каленюк: влада ліпить із мого чоловіка ухилянта
01 жовтня 2025, 11:27
Мін'юст вимагає конфіскації активів ексміністра МВС Віталія Захарченка
30 вересня 2025, 12:38
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто
01 жовтня 2025, 16:25
В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04
Старий чи новий бізнес: хто стане двигуном української економіки
01 жовтня 2025, 15:44
Житло, притулок і навчання дітей: як Харківщина реалізує програми допомоги ВПО
01 жовтня 2025, 15:28
Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти намагаються атакувати Сили оборони
01 жовтня 2025, 15:15
Рекордні зливи в Одесі: за добу випало 224% місячної норми опадів
01 жовтня 2025, 14:57
Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж
01 жовтня 2025, 14:08
Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма
01 жовтня 2025, 13:59
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »