Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Президент Володимир Зеленський в День захисників і захисниць присвоїв звання Герой України колишньому спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, колишньому в'язню Кремля Геннадію Афанасьєву, закатованому бойовиками "ДНР" громадському активісту Степану Чубенку та вбитому окупантами на Харківщині письменнику Володимиру Вакуленку – усім посмертно

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

"Це були особливі люди, захисники ідеї України та нашої незалежності, з різних регіонів – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Для багатьох вони стали уособленням України, яка проявила характер і вистояла проти Росії", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що за час повномасштабної війни найвище звання Героя України отримали 722 воїни, з них 445 – посмертно.

Він також зазначив, що шанування Героїв – важлива традиція вдячності за захист держави.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Під час обшуку номера вбитого Андрія Парубія в столичному готелі "Київ" правоохоронці виявили кілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та велику кількість набоїв.

