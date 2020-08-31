Стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа"

Об этом пишет RegioNews.

Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает ни одного действующего мэра в областных центрах. Кроме того все эти люди профессионалы своего дела. Очень уверены. Очень амбициозные. И за два дня, которые они в секретном месте проходили обучение, мы увидели, что это именно те люди, которые точно нас очень серьезно представят на местных выборах ", — заявил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.