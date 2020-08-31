Стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа"
На внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве назвали фамилии всех кандидатов, которые будут баллотироваться в мэры областных центров на местных выборах-2020
Об этом пишет RegioNews.
Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает ни одного действующего мэра в областных центрах. Кроме того все эти люди профессионалы своего дела. Очень уверены. Очень амбициозные. И за два дня, которые они в секретном месте проходили обучение, мы увидели, что это именно те люди, которые точно нас очень серьезно представят на местных выборах ", — заявил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Кандидат на должность городского головы Винницы, ныне глава Винницкой областной государственной администрации – Сергей Борзов.
Кандидат на должность городского председателя Днепра, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени. И. Мечникова – Сергей Рыженко.
Кандидат на должность городского головы Житомира, ректор Государственного университета "Житомирская политехника" – Виктор Евдокимов.
Кандидат на должность городского головы Запорожья, первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации – Виталий Тишечко.
Кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска, юрист-консультант, директор строительной компании – Александр Богачев.
Кандидат на должность городского головы Киева, народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки – Ирина Верещук.
Кандидат на должность городского головы Кривого Рога, генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья – Дмитрий Шевчик.
Кандидат на должность городского головы Кропивницкого, финансистка, банкир – Ольга Ковалева-Алокили.
Кандидат на должность городского председателя Львова, врач, депутат Львовского городского совета – Тарас Клефа.
Кандидат на должность городского головы Николаева, предприниматель, общественный деятель – Татьяна Домбровская.
Кандидат на должность городского головы Одессы, доктор филологических наук, предприниматель, педагог – Олег Филимонов.
Кандидат на должность городского головы Полтавы, предприниматель – Сергей Иващенко.
Кандидат на должность городского председателя Ровно, сейчас председатель Ривненской областной государственной администрации – Виталий Коваль.
Кандидат на должность городского головы Сум, народный депутат от партии "Слуга Народа" – Татьяна Рябуха.
Кандидат на должность городского головы Тернополя, сценарист – Виктор Гевко.
Кандидат на должность городского председателя Ужгорода, сейчас депутат Ужгородского городского совета – Виктор Щадей.
Кандидат на должность городского головы Харькова, ныне глава Харьковской областной государственной администрации – Алексей Кучер.
Кандидат на должность городского головы Херсона, ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета – Юрий Кириллов.
Кандидат на должность городского головы Хмельницкого, профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.
Кандидат на должность городского головы Черкасс, предприниматель – Виталий Ильченко.
Кандидат на должность городского председателя Черновцов, председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга Народа", предприниматель – Виталий Другановський.
Кандидат на должность городского головы Чернигова, ныне депутат Черниговского городского совета – Юрий Тарасовец.
Напомним, в Киеве проходит внеочередной съезд партии "Слуга народа".