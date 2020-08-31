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31 августа 2020, 17:02 23

Стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа"

31 августа 2020, 17:02 23
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На съезде представили 23 кандидата
На съезде представили 23 кандидата
Фото: Слуга народа / Facebook
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На внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве назвали фамилии всех кандидатов, которые будут баллотироваться в мэры областных центров на местных выборах-2020

Об этом пишет RegioNews.

Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает ни одного действующего мэра в областных центрах. Кроме того все эти люди профессионалы своего дела. Очень уверены. Очень амбициозные. И за два дня, которые они в секретном месте проходили обучение, мы увидели, что это именно те люди, которые точно нас очень серьезно представят на местных выборах ", — заявил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кандидат на должность городского головы Винницы, ныне глава Винницкой областной государственной администрации – Сергей Борзов.

Кандидат на должность городского председателя Днепра, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени. И. Мечникова – Сергей Рыженко.

Кандидат на должность городского головы Житомира, ректор Государственного университета "Житомирская политехника" – Виктор Евдокимов.

Кандидат на должность городского головы Запорожья, первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации – Виталий Тишечко.

Кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска, юрист-консультант, директор строительной компании – Александр Богачев.

Кандидат на должность городского головы Киева, народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки – Ирина Верещук.

Кандидат на должность городского головы Кривого Рога, генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья – Дмитрий Шевчик.

Кандидат на должность городского головы Кропивницкого, финансистка, банкир – Ольга Ковалева-Алокили.

Кандидат на должность городского председателя Львова, врач, депутат Львовского городского совета – Тарас Клефа.

Кандидат на должность городского головы Николаева, предприниматель, общественный деятель – Татьяна Домбровская.

Кандидат на должность городского головы Одессы, доктор филологических наук, предприниматель, педагог – Олег Филимонов.

Кандидат на должность городского головы Полтавы, предприниматель – Сергей Иващенко.

Кандидат на должность городского председателя Ровно, сейчас председатель Ривненской областной государственной администрации – Виталий Коваль.

Кандидат на должность городского головы Сум, народный депутат от партии "Слуга Народа" – Татьяна Рябуха.

Кандидат на должность городского головы Тернополя, сценарист – Виктор Гевко.

Кандидат на должность городского председателя Ужгорода, сейчас депутат Ужгородского городского совета – Виктор Щадей.

Кандидат на должность городского головы Харькова, ныне глава Харьковской областной государственной администрации – Алексей Кучер.

Кандидат на должность городского головы Херсона, ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета – Юрий Кириллов.

Кандидат на должность городского головы Хмельницкого, профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.

Кандидат на должность городского головы Черкасс, предприниматель – Виталий Ильченко.

Кандидат на должность городского председателя Черновцов, председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга Народа", предприниматель – Виталий Другановський.

Кандидат на должность городского головы Чернигова, ныне депутат Черниговского городского совета – Юрий Тарасовец.

Напомним, в Киеве проходит внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Слуга народа партия мэр Коваль Виталий Кучер Алексей Кандидат Борзов Сергей Другановський Виталий Татьяна Домбровская Съезд Верещук Ирина Олег Филимонов
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