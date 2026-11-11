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11 ноября 2026, 21:11

Эвакуированные из Олешек жители после лечения переехали в три области Украины

11 ноября 2026, 21:11
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Фото: скриншот с видео
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Жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которых удалось вывезти во время гуманитарной миссии, постепенно завершают лечение и обустраиваются на новых местах жительства

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews .

На железнодорожных вокзалах в трех эвакуированных регионах встретили представители омбудсмана Ирина Исопенко, Екатерина Шкледа и Андрей Крючков. Они будут координировать дальнейшее оказание помощи людям.

На Буковине будет обустраиваться семья — сын с женой, выехавших из Олешек. Там они впервые за два года встретились с матерью, все это время находившейся на подконтрольной Украине территории.

На Волынь приехали супруги, дом которых в Олешках был разрушен. При содействии местного сообщества и благотворителей им предоставили место для временного проживания.

В Закарпатскую область прибыли две семьи пожилых людей и еще один человек. Для них власти совместно с волонтерами подготовили место временного проживания с учетом нужд новоприбывших.

"Самое важное, что теперь все люди находятся в безопасности. Впереди восстановление привычного быта и возможность планировать будущее. Мы координируем работу всех привлеченных служб, чтобы люди получали необходимую помощь на каждом этапе: не только при прибытии, но и после выписки из больницы", — написал Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмана, еще во время пребывания в эвакуированных больницах обеспечили телефонами, одеждой и средствами гигиены. Также они получили медицинскую, финансовую, социальную и психологическую поддержку.

Кроме того, людям помогли оформить паспорта, идентификационные коды, банковские карты, справки внутренне перемещенных лиц и выплаты на жительство.

Напомним, 31 октября гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешков в Херсонской области завершилась успешно. Самому старшему эвакуированному человеку – 94 года, самому младшему – чуть больше года.

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