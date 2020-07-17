"Слуга народа" определилась с кандидатами в мэры Черкасс, Сум и Тернополя

Указанные кандидаты будут выдвигаться в мэры в своих родных городах

Указанные кандидаты будут выдвигаться в мэры в своих родных городах

Фото: NNS

В правящей партии "Слуга народа" определились с вероятными кандидатами на должности мэров Сум, Черкасс и Тернополя.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, кандидатом от партии на должность городского головы Сум планируют выдвинуть народного депутата Татьяну Рябуху.

До получения мандата она была общественной активисткой, на парламентских выборах 2019 года победила в округе № 157.

В Черкассах на должность мэра от "Слуги народа" планируют выдвинуть нардепа Александра Скичко. До 2019 года он был артистом, шоуменом и телеведущим. Скичко родился в Черкассах и в Раду 9 созыва баллотировался по 197 округу.

В мэры Тернополя может пойти Виктор Гевко, комический актер, "КВНщик", участник проекта Студии "95 квартал" "Бойцовский клуб". На выборах президента в 2019 году был руководителем штаба Зеленского в Тернопольской области.

Виктор Гевко вошел в совет тернопольской областной организации "Слуги народа", которой руководит его старший брат, нардеп Владимир Гевко.

Напомним, 16 июля нардеп Ирина Верещук победила в праймериз от "Слуги народа" для участия в выборах на должность мэра Киева.