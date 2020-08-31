Партия "Слуга народа" начала съезд (ОНЛАЙН)
На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский
На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский
Сегодня, 31 августа, политическая партия "Слуга народа" начала съезд
Об этом пишет RegioNews.
На съезде присутствует президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отметим, что сегодня будет определение стратегии партии на местных выборах, а также "презентация" кандидатов.
Напомним, Зеленский выступит на сегодняшнем съезде "Слуги народа".
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