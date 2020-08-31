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31 августа 2020, 16:10 1

Партия "Слуга народа" начала съезд (ОНЛАЙН)

31 августа 2020, 16:10 1
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На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский
На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский
Фото из открытых источников
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Сегодня, 31 августа, политическая партия "Слуга народа" начала съезд

Об этом пишет RegioNews.

На съезде присутствует президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что сегодня будет определение стратегии партии на местных выборах, а также "презентация" кандидатов.

Напомним, Зеленский выступит на сегодняшнем съезде "Слуги народа".

партия Слуга народа Съезд
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