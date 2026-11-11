На Днепропетровщине из-за российских атак ранены 6 человек

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение дня 11 ноября более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранений получили шесть человек

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Павлограде в результате обстрела повреждено предприятие. Пострадали 51-летние мужчина и женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

В Никопольщине россияне атаковали районный центр, Покровскую и Марганецкую общины. Поврежденный автомобиль.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили трех человек: 59-летнего мужчину и женщин в возрасте 53 и 44 года.

Также под ударом оказалась Межевская община Синельниковского района. Там в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего мужчину.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Днепру . В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточения зафиксировали в Днепропетровской области.