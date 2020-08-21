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Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
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21 августа 2020, 16:47 3

Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы

21 августа 2020, 16:47 3
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Фото из открытых источников
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«Слуга народа» в Николаеве представила свою команду в Николаевской области, которые пойдут на выборы городского и областного советов. В презентации принял участие президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Кроме Татьяны Домбровской в список вошли также:

кандидат экономических наук, глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация финансовых компаний" Анна Замазеева;

глава Николаевского областного штаба Виталий Ким;

общественный деятель Николай Капацина;

активист, общественный деятель, кандидат в депутаты Николаевского горсовета Александр Розумный;

врач, и.о. главы областного госпиталя Ветеранов войны Елена Кузьмина;

общественный деятель, представитель Баштанской ОТО Виталий Гомерский;

депутат Николаевского областного совета Иван Кухта;

руководитель первомайского правового бюро правовой помощи Виталий Порхун;

завотделением Николаевской областной больницы, глава предвыборного штаба Ирина Шебильянова.

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выборы Владимир Зеленский Слуга народа мэр облсовет Николаев горсовет Кандидат Татьяна Домбровская
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