Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
«Слуга народа» в Николаеве представила свою команду в Николаевской области, которые пойдут на выборы городского и областного советов. В презентации принял участие президент Владимир Зеленский.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Кроме Татьяны Домбровской в список вошли также:
кандидат экономических наук, глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация финансовых компаний" Анна Замазеева;
глава Николаевского областного штаба Виталий Ким;
общественный деятель Николай Капацина;
активист, общественный деятель, кандидат в депутаты Николаевского горсовета Александр Розумный;
врач, и.о. главы областного госпиталя Ветеранов войны Елена Кузьмина;
общественный деятель, представитель Баштанской ОТО Виталий Гомерский;
депутат Николаевского областного совета Иван Кухта;
руководитель первомайского правового бюро правовой помощи Виталий Порхун;
завотделением Николаевской областной больницы, глава предвыборного штаба Ирина Шебильянова.
Прямий ефірОпубліковано Слуга Народу. Миколаївщина Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
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