Стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"
На позачерговому з'їзді партії "Слуга народу" у Києві назвали прізвища всіх кандидатів, які будуть балотуватися в мери обласних центрів на місцевих виборах-2020
Про це пише RegioNews.
Вперше в історії України партія влади не висуває жодного діючого мера в обласних центрах. Крім того всі ці люди професіонали своєї справи. Дуже впевнені. Дуже амбітні. І за два дні, які вони в секретному місці проходили навчання, ми побачили, що це саме ті люди, які точно нас дуже серйозно представлять на місцевих виборах ", — заявив керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Кандидат на посаду міського голови Вінниці, нині голова Вінницької обласної державної адміністрації – Сергій Борзов.
Кандидат на посаду міського голови Дніпра, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова – Сергій Риженко.
Кандидат на посаду міського голови Житомира, ректор Державного університету "Житомирська політехніка" – Віктор Євдокимов.
Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації – Віталій Тишечко.
Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська, юрист-консультант, директор будівельної компанії – Олександр Богачов.
Кандидатка на посаду міського голови Києва, народна депутатка від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – Ірина Верещук.
Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу, генеральний директор підприємства з виробництва залізорудної сировини – Дмитро Шевчик.
Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького, фінансистка, банкір – Ольга Ковальова-Алокілі.
Кандидат на посаду міського голови Львова, лікар, депутат Львівської міської ради – Тарас Кльофа.
Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва, підприємиця, громадська діячка – Тетяна Домбровська.
Кандидат на посаду міського голови Одеси, доктор філологічних наук, підприємець, педагог – Олег Філімонов.
Кандидат на посаду міського голови Полтави, підприємець – Сергій Іващенко.
Кандидат на посаду міського голови Рівного, зараз голова Рівненської обласної державної адміністрації – Віталій Коваль.
Кандидатка на посаду міського голови Сум, народна депутатка від партії "Слуга Народу" – Тетяна Рябуха.
Кандидат на посаду міського голови Тернополя, сценарист – Віктор Гевко.
Кандидат на посаду міського голови Ужгорода, зараз депутат Ужгородської міської ради – Віктор Щадей.
Кандидат на посаду міського голови Харкова, нині голова Харківської обласної державної адміністрації – Олексій Кучер.
Кандидат на посаду міського голови Херсона, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету – Юрій Кирилов.
Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького, професорка, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – Інна Ящук.
Кандидат на посаду міського голови Черкас, підприємець – Віталій Ільченко.
Кандидат на посаду міського голови Чернівців, голова Чернівецького обласного осередку партії "Слуга Народу", підприємець – Віталій Другановський.
Кандидат на посаду міського голови Чернігова, нині депутат Чернігівської міської ради – Юрій Тарасовець.
Нагадаємо, у Києві відбувається позачерговий з`їзд партії "Слуга народу".