Стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"

Про це пише RegioNews.

Вперше в історії України партія влади не висуває жодного діючого мера в обласних центрах. Крім того всі ці люди професіонали своєї справи. Дуже впевнені. Дуже амбітні. І за два дні, які вони в секретному місці проходили навчання, ми побачили, що це саме ті люди, які точно нас дуже серйозно представлять на місцевих виборах ", — заявив керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.