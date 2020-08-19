Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья

Україна починається з кожного міста, села, регіону. Сьогодні в Запоріжжі за участі Президента України Володимира Зеленського презентують план розвитку області на найближчі роки. Також буде представлено команду, яка піде на місцеві вибори, аби втілити цей план у життя. Вперше за роки незалежності стратегію розробляли безпосередньо в регіоні, а не "спустили" згори. До її підготовки, з урахуванням сильних сторін та можливостей регіону, були залучені експерти, громадські діячі, управлінці та представники територіальних громад.