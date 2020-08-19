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19 августа 2020, 15:03 12

Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья

19 августа 2020, 15:03 12
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Кандидатом от партии "Слуга народа” станет заместитель главы ОГА Виталий Тишечко
Кандидатом от партии "Слуга народа” станет заместитель главы ОГА Виталий Тишечко
Фото: Zabor
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Сам глава Запорожской ОГА Виталий Боговин будет идти первым номером в областной совет

Трансляцию мероприятия вела "Слуга народа" на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Имена членов команды,которые пойдут на выборы, озвучил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины и руководитель Запорожской областной ячейки "Слуг народа".

Кроме фамилий Тишечко и Боговина в списке первой десятки в запорожский облсовет – чиновники ОГА, предприниматели, а также руководитель и члены местного штаба партии.

Україна починається з кожного міста, села, регіону. Сьогодні в Запоріжжі за участі Президента України Володимира Зеленського презентують план розвитку області на найближчі роки. Також буде представлено команду, яка піде на місцеві вибори, аби втілити цей план у життя. Вперше за роки незалежності стратегію розробляли безпосередньо в регіоні, а не "спустили" згори. До її підготовки, з урахуванням сильних сторін та можливостей регіону, були залучені експерти, громадські діячі, управлінці та представники територіальних громад.

Опубліковано Слуга Народу Середа, 19 серпня 2020 р.

Напомним, 12 августа "Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Кропивницкого.

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