Баллотироваться предложил Зеленский: юморист Филимонов о походе в мэры Одессы

Три месяца назад его пригласили на встречу с президентом

Три месяца назад его пригласили на встречу с президентом

Фото: НВ

Юморист Олег Филимонов, которого называют кандидатом от "Слуги народа" в мэры Одессы, заявил, что своим конкурентом на местных выборах он видит действующего мэра Геннадия Труханова.

Об этом в Facebook сообщает "PavlovskyNews", передает RegioNews.

По словам Филимонова, Труханов является крепким хозяйственником, однако "одесситы устали от того, что развитие города приписывают Труханову как заслугу, хотя делает это мэр за бюджетные деньги".

Он уточнил, что у него есть мощная команда специалистов, а себя кандидат на выборах видит в роли координатора или бренд-менеджера.

Шансы на победу на данном этапе Филимонов оценивает как 50 на 50.

Также юморист рассказал, что три месяца назад Зеленский пригласил его с женой в Офис президента. Там во время обеда президент предложил Филимонову идти в мэры Одессы.

Напомним, ранее стало известно, что "Слуга народа" выдвигает комика Филимонова в мэры Одессы.