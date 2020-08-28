Зеленский представил кандидата в мэры Черкасс и областную команду "Слуги народа"

На встрече была представлена команда, с которой "Слуга народа" пойдет на выборы в Черкасской области

На встрече была представлена команда, с которой "Слуга народа" пойдет на выборы в Черкасской области

Фото: Facebook

Кандидатом на должность мэра Черкасс от партии "Слуга народа" стал Виталий Ильченко.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Каневе во время презентации команды "Слуги народа" в Черкасской области, передает RegioNews. Виталий Ильченко - основатель группы компаний "УКРАВИТ", меценат, общественный деятель. Он родился 26 апреля 1975 в Киеве, окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Также Зеленский представил команду "Слуги народа", которая будет представлять Черкасскую область на местных выборах. В областную команду правящей партии вошли народные депутаты Александр Завитневич и Александр Скичко, кандидат на должность городского головы Виталий Ильченко, частный предприниматель Оксана Меликова, общественный деятель Сергей Лісовый, директор ЧП "Дыкун" Андрей Дыкун, директор Смелянского КП "Коммунальник" Сергей Ананко, врач Роман Морару-Бурлеску, председатель Уманской РГА Светлана Волошенюк, генеральный директор "Объединенной сельскохозяйственной компании" Игорь Новицкий и директор информационного агентства "Вичерпно" Анастасия Чубина. Здесь представлена ​​очень сильная команда. Это не они говорили "Мы хотим", это мы просили их присоединиться к нашей команде. Это люди, которые будут действовать", - сказал Зеленский. Напомним, президент в Черкасской области представил нового главу ОГА, Сергей Сергийчук пообещал работать на результат.

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