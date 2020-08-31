Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
Расходы кандидата в сельсовет "стартуют" от $10 тысяч, в горсовет - от $50 тысяч
Расходы кандидата в сельсовет "стартуют" от $10 тысяч, в горсовет - от $50 тысяч
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24",передает RegioNews.
Если у вас есть избирательная кампания, централизованная реклама на телевидении, билборды и так далее, то кандидат в горсовет города с населением 500-800 тысяч человек должен на себя потратить в районе 50 тысяч долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ – где-то 10-12 тысяч долларов", – сообщил Арахамия.
Он уточнил, что речь идет о расходах на агитпродукцию, волонтеров и бензин.
Напомним, по подсчетам экспертов, в июле Порошенко и Тищенко купили больше всего Facebook-рекламы.
Баллотироваться предложил Зеленский: юморист Филимонов о походе в мэры ОдессыВсе новости »
31 августа 2020, 15:43Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
31 августа 2020, 15:04Тарас Клефа стал кандидатом на должность главы Львовской ОТГ от "Слуги народа"
31 августа 2020, 14:41
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными