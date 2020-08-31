Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам

Расходы кандидата в сельсовет "стартуют" от $10 тысяч, в горсовет - от $50 тысяч

Расходы кандидата в сельсовет "стартуют" от $10 тысяч, в горсовет - от $50 тысяч

Фото из открытых источников

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24",передает RegioNews. Если у вас есть избирательная кампания, централизованная реклама на телевидении, билборды и так далее, то кандидат в горсовет города с населением 500-800 тысяч человек должен на себя потратить в районе 50 тысяч долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ – где-то 10-12 тысяч долларов", – сообщил Арахамия. Он уточнил, что речь идет о расходах на агитпродукцию, волонтеров и бензин. Напомним, по подсчетам экспертов, в июле Порошенко и Тищенко купили больше всего Facebook-рекламы.

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