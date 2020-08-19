19:27  19 августа
Дело Шеремета: адвокаты подозреваемых будут ходатайствовать о суде присяжных
20:47  19 августа
"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира
17:31  19 августа
На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
UA | RU
UA | RU
19 августа 2020, 20:47 10

"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира

19 августа 2020, 20:47 10
Читайте також українською мовою
Им стал 41-летний ректор "Житомирского политеха" Виктор Евдокимов
Им стал 41-летний ректор "Житомирского политеха" Виктор Евдокимов
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Виктор Евдокимов представит пропрезидентскую партию на выборах мэра Житомира осенью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Житомирский центр "Слуги народа".

"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира — Виктор Евдокимов", - говорится в сообщении.

"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира — Виктор Евдокимов. В 2003 году Виктор закончил...

Опубликовано Слуга Народа Житомир Среда, 19 августа 2020 г.

Справка: В 2003 году Виктор Евдокимов окончил Житомирский инженерно-технологический институт по специальности "Учет и аудит".

В 2011 году получил научную степень доктора экономических наук по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (за видами экономической деятельности)".

Является ассоциированным членом Института финансовых бухгалтеров Великобритании (IFA). В течение 2016-2017 годов проходил обучение и получил сертификаты Института финансовых бухгалтеров Великобритании (IFA) по курсу "Стратегический менеджмент", "Внутренний аудит", "Международные стандарты финансовой отчетности", "Финансовый менеджмент", "Профессиональная этика".

За весомый личный вклад в обеспечении реализации государственной политики в сфере профессионального обучения государственных служащих награжден Грамотой Национального агентства по вопросам государственной службы Украины (2018 г.). Указом Президента Украины Виктору Евдокимову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины"

Напомним, сегодня же Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.

Житомир выборы мэр Кандидат партия Слуга народа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэрия Житомира подготовила обращение о запрете игорного бизнеса
19 августа 2020, 20:00
Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе
19 августа 2020, 17:18
Андрей Садовой будет баллотироваться на должность мэра Львова
19 августа 2020, 16:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »