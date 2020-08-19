Им стал 41-летний ректор "Житомирского политеха" Виктор Евдокимов

Им стал 41-летний ректор "Житомирского политеха" Виктор Евдокимов

Фото: Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Житомирский центр "Слуги народа".

"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира — Виктор Евдокимов", - говорится в сообщении.

"Слуга Народа" определилась с кандидатом на пост мэра Житомира — Виктор Евдокимов. В 2003 году Виктор закончил... Опубликовано Слуга Народа Житомир Среда, 19 августа 2020 г.

Справка: В 2003 году Виктор Евдокимов окончил Житомирский инженерно-технологический институт по специальности "Учет и аудит".



В 2011 году получил научную степень доктора экономических наук по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (за видами экономической деятельности)".



Является ассоциированным членом Института финансовых бухгалтеров Великобритании (IFA). В течение 2016-2017 годов проходил обучение и получил сертификаты Института финансовых бухгалтеров Великобритании (IFA) по курсу "Стратегический менеджмент", "Внутренний аудит", "Международные стандарты финансовой отчетности", "Финансовый менеджмент", "Профессиональная этика".



За весомый личный вклад в обеспечении реализации государственной политики в сфере профессионального обучения государственных служащих награжден Грамотой Национального агентства по вопросам государственной службы Украины (2018 г.). Указом Президента Украины Виктору Евдокимову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины"

Напомним, сегодня же Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.