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05 августа 2020, 16:15 4

Виктор Щадей объявил о намерениях баллотироваться в мэры Ужгорода

05 августа 2020, 16:15 4
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По данным социологических исследований, Щадей – основной соперник действующего мэра Богдана Андриива
По данным социологических исследований, Щадей – основной соперник действующего мэра Богдана Андриива
Фото из открытых источников
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Сегодня,5 августа, депутат ужгородского городского совета Виктор Щадей объявил о намерениях принять участие в выборах мэра Ужгорода.

На своей странице в Facebook Виктор Щадей опубликовал видео,в котором он заявляет, что идет на выборы городского головы Ужгорода, пишет Regionews.

По данным социологических исследований Щадей является основным конкурентом действующего городского головы Богдана Андриива, которого Щадей активно критикует за нерациональное использование городских средств, некачественное выполнение работ по благоустройству и т.п.

В своем обращении Щадей не связывает себя с какой-либо политической силой. Однако известно, что год назад во время выборов в Верховную Раду Виктор Щадей поддержал выдвижение Роберта Горвата в народные депутаты, как "первый шаг очистки Ужгорода от Андриива". Вероятно на этих выборах Роберт Горват поддержит кандидатуру Щадея.

Ранее о своих намерениях принять участие в выборах Ужгорода уже заявили ексзаступник мэра Богдана Андриива, Александр Билак, а также атовець Николай Марчишак. Некоторые эксперты считают, что цель этих кандидатов - распылить голоса избирателей, которые не будут голосовать за Богдана Андриива.

Справка:

Виктор Щадей родился в селе Пилипец Закарпатской области.

С 1997 г. - ГО "Паннония" - общественная деятельность.

2005 г. - Закарпатская областная государственная администрация - советник председателя.

2005 - 2006 гг. - Закарпатский областной совет - депутат.

2008 - 2010 гг. - Газета "Местное время" - основатель и главный редактор.

С 2010 г. - Ужгородский городской совет - депутат.

24.02. - 07.11.2014 г. - исполняющий обязанности городского головы Ужгорода.

Напомним,на прошлой неделе Закарпатскую организацию "Евросолидарности" возглавила нардеп Климпуш-Цинцадзе.

Закарпатье выборы мэр Андриив Богдан Кандидат Ужгород
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