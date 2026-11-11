В Харькове в результате атаки российского дрона погибли два человека

Фото: ГСЧС

Российские военные днем 11 ноября атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником. В результате попадания в дорожное покрытие загорелся легковой автомобиль. В салоне погибли два человека — водитель и пассажир

Об этом сообщили спасатели, передает RegioNews .

В результате атаки также повреждено остекление окон жилой многоэтажки и несколько автомобилей.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и обследовали поврежденные квартиры.

На месте происшествия также работали психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадал человек, возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива.