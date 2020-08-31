Тарас Клефа стал кандидатом на должность главы Львовской ОТГ от "Слуги народа"

Окончательно кандидатуру Клефы должны утвердить сегодня на съезде "Слуг народа"

Окончательно кандидатуру Клефы должны утвердить сегодня на съезде "Слуг народа"

Фото: Facebook

Об этом заявили в партии после завершения публичных праймериз среди кандидатов на эту должность, пишет RegioNews со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа".

Результаты голосования показали, что львовяне хотят видеть новые лица во власти Львове и готовы поддержать обоих из предложенных партией "Слуга Народа" претендентов – и Тараса Клефу, и Олега Березу. Несмотря на это, Львовская областная организация политической партии "Слуга Народа" согласовала Тараса Клефу как кандидата на должность главы Львовской объединенной территориальной общины (городского головы Львова)", – говорится в сообщении.

Окончательно кандидатуру Тараса Клефы как представителя партии на выборах в Львовской ОТГ должны утвердить 31 августа на всеукраинском съезде "Слуги народа" в Киеве.

Олег Береза, который тоже принимал участие в публичных праймериз поддержал такое решение партии и совместно с Тарасом Клефой будет представлять партию на выборах депутатов Львовского объединенной территориальной громады (Львовской городского совета).

Тарас Кльофа - кандидат на должность главы Львовской ОТГ от партии "Слуга Народа"! 30 августа завершились первые... Опубликовано Команда Козицкого Понедельник, 31 августа 2020 г.

Ранее Львовская ячейка партии "Слуга народа" объявила о проведении публичных праймериз среди кандидатов от партии на должность главы Львовской ОТГ. Было предложено на выбор трех претендентов – руководителя Службы автомобильных дорог во Львовской области Олега Березу, депутата Львовского горсовета военного врача Тараса Клефу и заместителя главы ЛОГА Юрия Холода. Юрий Холод сразу отказался от участия в праймериз, пояснив, что имеет подозрение на коронавирус.

Напомним, ранее партия "Удар" выдвинула кандидата на должность главы Львовской ОТГ.

Кроме того, Андрей Садовый заявил, что в четвертый раз будет баллотироваться в мэры Львова.

Справка: Тарас Клефа – заслуженный врач Украины, заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Избран депутатом Львовского горсовета от "Самопомощи". В мае этого года вместе с еще четырьмя коллегами заявил о выходе из фракции "Самопомощь", объяснив такое решение несогласием с партийной позицией.