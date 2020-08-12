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12 августа 2020, 14:02 8

"Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Кропивницкого

12 августа 2020, 14:02 8
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Фото: Facebook
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Правящая партия "Слуга народа" будет выдвигать на пост мэра Кропивницкого Ольгу Ковалеву-Алокили.

Об этом 12 августа во время пресс-конференции сообщил руководитель областной организации "Слуги народа" Никита Потураев, передает RegioNews.

В 2008 - 2019 годах Ольга Ковалева-Алокили работала на руководящих должностях в коммерческих и государственных банках Украины.

С апреля 2020 года работала советником экс-губернатора Кировоградской области Андрея Балоня, которого в конце июня задержало НАБУ при получении взятки.

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Напомним, Кабмин отказался рекомендовать Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА, причиной этого решения стал конфликт интересов кандидата.

Слуга народа Кропивницкий Никита Потураев Кировоградская область Местные выборы
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