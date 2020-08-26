"Слуга народа" представила кандидатов на должности городских голов Днепропетровщины

Стали известны кандидаты в мэры Днепра и Кривого Рога

Стали известны кандидаты в мэры Днепра и Кривого Рога

Фото: из открытых источников

В Днепре, во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского, были представлены кандидаты на должности городских голов Днепра и Кривого Рога от партии "Слуга народа".

Об этом передает RegioNews.

Так, кандидатом на должность городского председателя Днепра стал главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Рыженко также представил свою команду, в которую вошли заместитель главврача больницы им. Мечникова Юрий Скребец, хирург больницы Сергей Тымчук и другие.

Известно, что Сергей Рыженко родился в 1963 году в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

С сентября 2011 года - главный врач Днепропетровской областной больницы. Депутат Днепропетровского облсовета от БПП.

Также на встрече был представлен кандидат от "Слуги народа" в мэры Кривого рога Дмитрий Шевчик.

Дмитрий Владимирович Шевчик родился в 1977 году в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Занимает должность гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината.

Ранее сообщалось, что николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы.





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