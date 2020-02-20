Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)

В четверг, 20 февраля, в Украину прилетит самолет, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса

Эвакуация украинцев из Уханя

В четверг, 20 февраля, в Украину прилетит самолет, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса

Как информирует RegioNews, возвращаются 48 граждан Украины. Они будут помещены в карантин на 14 суток.

Самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков, куда должен сегодня прибыть глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает ресурс Flightradar.

Помимо членов экипажа на борту находится команда врачей.

Из эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Как пишут харьковчане в Facebook, на выезде к взлетной полосе стоят три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Позже стало известно, что всех украинцев, прибывших из Китая могут привезти в санаторий в Новые Санжары в Полтавской области.

Сегодня утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий..

Также в ГСЧС сообщили о готовности к транспортировке эвакуированных из Уханя. Для перевозки людей подготовили 7 автобусов и привлекли 33 спасателя.