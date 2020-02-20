Столкновения в Новых Санжарах: правоохранители обещают суровый отпор
Как сообщили RegionNews в пресс-службе МВД Украины, об этом заявил ее директор Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области 20 февраля.
"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые были приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона ", - сказал он.
Шевченко также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранителями согласно закону.
"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях ", - добавил он.
Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.
Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
- 19:15 20 февраля Протесты в Новых Санжарах: возобновились столкновения, есть пострадавший - СМИ
- 19:06 20 февраля Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области
- 19:00 20 февраля В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег
- 18:55 20 февраля Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова
- 18:50 20 февраля На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
- 18:48 20 февраля Стало известно, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах
- 16:48 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции