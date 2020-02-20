Столкновения в Новых Санжарах: правоохранители обещают суровый отпор

Правоохранители будут реагировать на возможные правонарушения в Новых Санжарах, куда должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, согласно закону

Правоохранители будут реагировать на возможные правонарушения в Новых Санжарах, куда должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, согласно закону

Как сообщили RegionNews в пресс-службе МВД Украины, об этом заявил ее директор Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области 20 февраля.

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые были приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона ", - сказал он.

Шевченко также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранителями согласно закону.

"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях ", - добавил он.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.