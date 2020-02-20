Стало известно, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах

Медицинский центр в Новых Санжарах был выбран за возможность быстро его освободить

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Медицинский центр в Новых Санжарах был выбран за возможность быстро его освободить

Критерием выбора центра Национальной гвардии в поселке Новые Санжары для размещения эвакуированных из Уханя граждан Украины стало то, что он находится в собственности государства и его можно было легко освободить.

Об этом 20 февраля во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegionNews.

"Это учреждение государственного уровня, которое можно было достаточно быстро освободить и без каких-либо проблем для системы медицинской помощи, МВД и системы защиты границ нашего государства, оно не приводит к любым проблемам”, — отметил Ляшко.

По его словам, любое медицинское учреждение может стать местом для обсервации, так как болезнь не передается аэрогенным путем.

"Она распространяется воздушно-капельным путем. Защита расстоянием-это достаточно буквально 1,5-2 метра”, — отметил Ляшко.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли до медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения согласно закону. В Новых Санжарах до сих пор продолжается митинг через прибытие эвакуированных из Китая. Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также с рабочим визитом в Полтавскую область отправился Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, чтобы проконтролировать размещение украинцев, эвакуированных из Китая.

Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).