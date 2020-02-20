Полтавский облсовет соберется внепланово из-за ситуации в Новых Санжарах
Как передает RegionNews, об этом сообщил председатель совета Александр Биленький на своей странице в Facebook.
"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах", - написал он.
По его словам, также ожидается руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководители и представители общины.
"Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", - добавил Беленький, подчеркнув, что "очень жаль, что местные власти сообщили в последний момент".
Он заверил, что многих вопросов можно было бы избежать.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.
Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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