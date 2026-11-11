Россияне попали по энергетике Черкасщины: часть жителей осталась без света
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской области
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
Повреждение получил энергообъект в Уманском районе. По состоянию на утро 11 ноября часть потребителей остается без света.
Ремонтные бригады работают с ночи, чтобы возобновить электроснабжение.
Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали Костопольскую громаду Ровенской области. Повреждены частные жилые дома.
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