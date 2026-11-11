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11 ноября 2026, 00:55

Актриса Ольга Сумская призналась, как переживает постоянные блекауты.

11 ноября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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В Украине осенью вернулись частые блекауты из-за российских атак. Актриса Ольга Сумская рассказала, как она живет в таких условиях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка отметила, что живет на высоком этаже. Поэтому при отключениях светлая вода до ее квартиры не доходит. Поэтому ей приходится пользоваться "методом бабушек".

"Наполнить ванну. Вот это у меня уже лайфхак, который работает, потому что неожиданно отключили воду, выключили свет, воды нет, потому что мы на высоком этаже. Вода не доходит, просто насосы не работают. И водичка из ванной спасла. Я ее из баклажки для мытья головы набираю. И как когда-то у бабушки кружочкой и мисочку нагреваю. Ну, а что делать", – говорит Сумская.

Напомним, ранее актриса Ирина Сопонару решила уехать из Киева. Она с мужем переехала в Буковину. По словам артистки, на ее состояние стали влиять постоянные обстрелы.

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