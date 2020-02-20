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20 февраля 2020, 14:44 78

Ситуация накаляется: в Новых Санжарах готовятся к штурму РГА

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20 февраля 2020, 14:44 78
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В Новых Санжарах Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев, накаляется обстановка
В Новых Санжарах Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев, накаляется обстановка

Как сообщает корреспондент RegionNews с места событий, жители города собираются под стенами Райгосадминистрации.

Также в толпе слышны призывы к штурму.

Напомним, утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.

В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.


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