Ситуация накаляется: в Новых Санжарах готовятся к штурму РГА

В Новых Санжарах Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев, накаляется обстановка

В Новых Санжарах Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев, накаляется обстановка

Как сообщает корреспондент RegionNews с места событий, жители города собираются под стенами Райгосадминистрации. Также в толпе слышны призывы к штурму. Напомним, утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов. В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

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