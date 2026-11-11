"Путин живет в другой реальности": Зеленский опроверг заявления РФ о Донбассе

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская делегация во время переговоров в Абу-Даби утверждала о якобы оккупации половины Донбасса, которая находится под контролем Украины

Об этом глава государства рассказал после получения второго доклада украинской переговорной группы, передает RegioNews.

По словам Зеленского, российские военные офицеры и представители разведки серьезно заявляли о захвате территорий, фактически контролирующих ВСУ.

"У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории находятся под нашим контролем", – отметил президент.

Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин, по его мнению, живет в другой реальности и пытается убедить американскую сторону, что России понадобится два месяца для полной оккупации восточной Украины.

В то же время, Зеленский назвал положительным моментом то, что американская сторона подтвердила украинскую оценку ситуации на фронте.

Отдельно президент отметил необходимость переговоров на уровне лидеров Украины и России. Среди чувствительных вопросов, требующих обсуждения, он упомянул Херсон, где линия разграничения проходит по Днепру: российские войска контролируют левый берег, украинские силы – правый.

"Это украинский город. Такие вопросы чувствительны, но мы должны о них говорить", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская переговорная команда должна поднять вопрос возможной встречи на уровне лидеров во время следующего раунда переговоров. В то же время, президент выразил сомнение, что российская сторона готова к такому формату.

Также Зеленский поблагодарил Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию за постоянную поддержку Украины, единство и решения, направленные на защиту жизней.

Как известно, первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в ОАЭ длился четыре часа.

По словам Зеленского, стороны обсудили гуманитарные вопросы, освобождение пленных и гарантии безопасности для Украины. Кроме того, в ходе переговоров подняли вопрос необходимости деэскалационных шагов.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу "очень продуктивной". В то же время он подчеркнул, что достижение договоренностей потребует дополнительной работы и не состоится в течение ближайших 24 часов.