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20 февраля 2020, 14:11 79

Аваков вышел к народу в Новых Санжарах (фоторепортаж)

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20 февраля 2020, 14:11 79
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Министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Новые Санжары Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев
Фото с места происшествия
Министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Новые Санжары Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев

Об этом Regionews информирует с места событий.

Как ранее сообщалось, между местными и правоохранителями продолжаются столкновения.

В полиции Полтавской области пояснили, что с целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены.

Часть персонала санатория "Новые Санжары" перевезли, часть осталась на месте, часть написала заявления на увольнение.

Напомним, на Полтавщине люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая. Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синєгубов прокомментировал информацию относительно возможного поселения украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары, призвал быть взвешенными и сдержанными.

Специальним транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя будет доставлен на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.


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