Аваков вышел к народу в Новых Санжарах (фоторепортаж)
Об этом Regionews информирует с места событий.
Как ранее сообщалось, между местными и правоохранителями продолжаются столкновения.
В полиции Полтавской области пояснили, что с целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены.
Часть персонала санатория "Новые Санжары" перевезли, часть осталась на месте, часть написала заявления на увольнение.
Напомним, на Полтавщине люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая. Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синєгубов прокомментировал информацию относительно возможного поселения украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары, призвал быть взвешенными и сдержанными.
Специальним транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя будет доставлен на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
- 16:29 20 февраля МВД уверяет, что медцентр "Новые Санжары" полностью готов принять эвакуированных
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 16:19 20 февраля Главу Приватбанка хотят отстранить
- 16:13 20 февраля Соцсети лихорадит: эвакуация украинцев из Китая и теплый прием земляков
- 16:07 20 февраля В Кабмине объяснили, что будут делать в случае болезни кого-то из эвакуированных
- 16:02 20 февраля "Слуги народа" соберутся на заседание из-за завтрашнего отчета Гончарука
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции