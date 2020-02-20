Аваков вышел к народу в Новых Санжарах (фоторепортаж)

Министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Новые Санжары Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев

Фото с места происшествия

Министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Новые Санжары Полтавской области, где люди перекрыли дорогу и протестуют против размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев

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