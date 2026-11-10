На Буковине супруги стали интернет-дилерами

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23-летний мужчина и его 20-летняя жена организовали продажу наркотиков в Интернете. Теперь им может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Известно, что супруги наладили продажу наркотиков через интернет. Для этого они использовали специально созданный Telegram-канал, а "товар" передавали по почтовым отправлениям с оформлением на вымышленных лиц.

Правоохранители разоблачили их во время отправки 25 посылок из Alpha-PVP в разные регионы Украины.

"В ходе следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов PVP, амфетамин и каннабис весом около 9,5 килограмма. Согласно выводам экспертов, более 7 кг из этой массы составляет особо опасное психотропное вещество - Alpha-PVP. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 5 миллионов гривен".

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.