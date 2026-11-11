Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БпЛА типа Shahed (91 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 14 бандеролей и 130 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали Костопольскую громаду Ровенской области. Повреждены частные жилые дома.