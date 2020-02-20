16:48  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 17:06 14

Самолет SkyUp после возвращения из Китая продезинфицировали

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 17:06 14
Читайте також українською мовою
Самолет дезинфицировали по всем правилам и некоторое время он будет находиться на закрытой стоянке аэропорта
Фото: ТСН
Самолет дезинфицировали по всем правилам и некоторое время он будет находиться на закрытой стоянке аэропорта

Самолет компании SkyUp, который совершал рейс по эвакуации украинских граждан из Китая, прошел процедуру дезинфекции, передает RegionNews со ссылкой на сайт авиакомпании.

"Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации.

Кроме того, во время брифинга спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, из каких регионов родом эвакуированные из Китая украинцы.

По его словам, это жители Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Напомним, 20 февраля в Украину вернулись наши граждане с китайского Уханя. Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).


літак коронавірус skyup
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:48
Самолет из Уханя после дозаправки вылетел в Харьков
20 февраля 2020, 11:41
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
19 февраля 2020, 08:00
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:48
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Погуляйко Юрий Михайлович
председатель Волынской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »