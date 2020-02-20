Самолет SkyUp после возвращения из Китая продезинфицировали
Самолет компании SkyUp, который совершал рейс по эвакуации украинских граждан из Китая, прошел процедуру дезинфекции, передает RegionNews со ссылкой на сайт авиакомпании.
"Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации.
Кроме того, во время брифинга спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, из каких регионов родом эвакуированные из Китая украинцы.
По его словам, это жители Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.
Напомним, 20 февраля в Украину вернулись наши граждане с китайского Уханя. Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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