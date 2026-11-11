Фото: ОВА

В ночь на 11 ноября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлограде и Кривом Роге в результате атак повреждены объекты инфраструктуры.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская и Марганецкая громады.

В Верховцевской громаде Каменского района поврежден гараж, возник пожар.

За ночь силы ПВО уничтожили 28 российских беспилотников в небе над Днепропетровщиной.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.