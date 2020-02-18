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18 февраля 2020, 17:10 19

Аваков рассказал об обстрелах на Донбассе Госдепу США (ФОТО)

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18 февраля 2020, 17:10 19
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил сегодняшнее обострение войны на Донбассе с координатором Госдепа США по борьбе с терроризмом Натаном Сейлсом
Фото: twitter/AvakovArsen
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил сегодняшнее обострение войны на Донбассе с координатором Госдепа США по борьбе с терроризмом Натаном Сейлсом

Как передает RegioNews, об этом министр сообщил в своем Twitter.

По словам Авакова, стороны определили практические шаги сотрудничества Украины и США по борьбе с терроризмом.

"С координатором по вопросам противодействия терроризму зам.госсека @StateDept Nathan A. Sales определили практические шаги сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе - только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!" , - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.

Украина и Эстония поднимут вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН 18 февраля.


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