Аваков рассказал об обстрелах на Донбассе Госдепу США (ФОТО)
Как передает RegioNews, об этом министр сообщил в своем Twitter.
По словам Авакова, стороны определили практические шаги сотрудничества Украины и США по борьбе с терроризмом.
"С координатором по вопросам противодействия терроризму зам.госсека @StateDept Nathan A. Sales определили практические шаги сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе - только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!" , - говорится в сообщении.
З координатором з питань протидії тероризму заст.держсека @StateDept Nathan A. Sales визначили практичні кроки співпраці у боротьбі з тероризмом, обговорили загострення ситуації на Донбасі – тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ! pic.twitter.com/i7mD88TTUx— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 18, 2020
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.
Украина и Эстония поднимут вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН 18 февраля.
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