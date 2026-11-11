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С вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары беспилотниками по Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Под ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глубочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах.

Кроме того, в результате атак повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей.

Пострадали четыре человека, в том числе полицейские, попавшие под повторную атаку во время документирования последствий предыдущей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 17 локациях.