Скалецкая вместе с Гончаруком летит в Новые Санжары

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вылетела в Полтавскую область

Фото: Facebook/Zoryana Skaletska

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вылетела в Полтавскую область

Об этом Скалецкая сообщила в своем Facebook, пишет RegionNews.

"Вместе с Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными", - написала министр.

Вместе с Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными. Опубликовано Zoryana Skaletska Четвер 20 февраля 2020 г.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что с рабочим визитом отправился в Полтавской области, чтобы проконтролировать размещение украинцев, эвакуированных из Китая.

Сейчас в пгт Новые Санжары находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, а также губернатор области Олег Синегубов.

Напомним, специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области

В Полтавской области люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая. Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синєгубов прокомментировал информацию относительно возможного поселения украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары, призвал быть взвешенными и сдержанными.

В полиции Полтавской области объяснили, что 20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка.

Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.

"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.