Аваков: эвакуированных из Китая украинцев изолируют и посадят под круглосуточную охрану

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет

Фото: mvs.gov.ua

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет

Как сообщили RegionNews в пресс-службе МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с жителями Новых Санжар 20 февраля. По его словам, эвакуированные граждане будут находиться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах, где будут проходить процедуру обсервации. Санаторий будут охранять круглосуточно. "Все эвакуированные из Уханя украинцы полностью здоровы. Они 10 дней провели под наблюдением в Китае, прошли две границы китайских врачей и один - наших. У них нет симптомов, речь идет о неинфицированных людях. Проходить процедуру обсервации они будут вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, их сопровождали в самолете ", - сказал министр. В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что здоровые люди не могут размещаться в больницах. "Люди, которые привезены, полностью здоровы. Все у кого были симптомы, повышенная температура, не выпущены даже из Китая. В Украину привезли здоровых людей. Они постоянно 14 дней находиться в заведении и не будут выходить на улицу", - сказал он. Напомним, Арсен Аваков приехал в Новые Санжары после того, как люди перекрыли дорогу и протестовали против размещения эвакуированных украинцев из Китая, и между местными и правоохранителями произошли столкновения.

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