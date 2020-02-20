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20 февраля 2020, 16:29 21

МВД уверяет, что медцентр "Новые Санжары" полностью готов принять эвакуированных

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20 февраля 2020, 16:29 21
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Медицинский центр "Новые Санжары" готов обеспечить карантинные мероприятия для граждан, вернувшихся из Китая
Фото: mvs.gov.ua
Медицинский центр "Новые Санжары" готов обеспечить карантинные мероприятия для граждан, вернувшихся из Китая

Как сообщили RegionNews в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.

"Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

Также центр имеет 200 койко-мест, а номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате.

"Сам центр находится на отдельной территории, удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, МВД Украины констатирует, что территория заведения охраняется и осуществляется установленный пропускной режим, а угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

В свою очередь, некоторые СМИ писали, что часть персонала санатория "Новые Санжары" перевезли, часть осталась на месте, и часть написала заявления на увольнение.

Эту информацию опроверг директор Департамента здравоохранения и реабилитации МВД Украины Анатолий Смык, передает УНИАН.

"Медперсонал санатория в Новых Санжарах, где будут находиться эвакуированные из Китая украинцы, не увольнялся. Из трех врачей - одна на больничном, вторая - в отпуске по собственному желанию, поскольку у нее проблемы со зрением. Сообщения, что там происходят массовые увольнения, не соответствуют действительности", - сказал он.

Кроме того, медперсонал из санатория уже вывезли, там будут работать только медики, сопровождавшие эвакуированных из Китая. "Если нужна будет помощь нацгвардейцам, которые будут охранять санаторий, то с теми людьми будут контактировать медики санатория", - пояснил Смык.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.


Китай эвакуация украинцы карантин Новые Санжары
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