Самолет из Уханя дозаправится в Борисполе и вернется в Харьков
Как сообщили RegiNews в пресс-службе МВД, там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков.
"По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет. На борт самолета будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь в 9:40 часов.
"На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в м. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы ", - отметили в МВД.
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