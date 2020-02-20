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20 февраля 2020, 10:37 36

Самолет из Уханя дозаправится в Борисполе и вернется в Харьков

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20 февраля 2020, 10:37 36
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Самолет с эвакуированными Украинские из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку
Самолет с эвакуированными Украинские из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку

Как сообщили RegiNews в пресс-службе МВД, там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков.

"По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет. На борт самолета будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь в 9:40 часов.

"На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в м. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы ", - отметили в МВД.


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