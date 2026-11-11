В Чернигове после российского удара вспыхнул пожар на автостоянке

Фото: ГСЧС Черниговщины

Ночью 11 ноября российские войска атаковали Чернигов. В результате удара на территории одного из частных предприятий возник пожар на автостоянке

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что взрывной волной повреждены грузовые и легковые автомобили.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БпЛА типа Shahed (91 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях.